Herbstferien am Niederrhein Schöne Ausflugsziele für Familien mit Kind und Hund

Freilichtmuseum Grefrath Das Niederrheinische Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, begeistert bei einem Rundgang alle, die das Leben in der „guten alten Zeit“ näher kennenlernen wollen. Die war nicht immer so gut, war auf dem Land vielfach von harter Arbeit und Entbehrung geprägt. Wie man am Niederrhein einst lebte, wird in den historischen Hofanlagen auf dem Museumsgelände anschaulich gezeigt. Sonderausstellungen in der Dorenburg ergänzen das Angebot, im Spielzeugmuseum geraten auch Erwachsene ins Schwärmen. Für den kleinen Hunger gibt es Süßes (unbedingt eine Scheibe „Kalter Hund“ kosten!) im Tante-Emma-Laden. Im „Pannekookehuus“ gibt es Pfannkuchen – süß oder deftig. Geöffnet ist das Freilichtmuseum täglich außer montags zwischen April und Oktober von 10 bis 18 Uhr, zwischen November und März bis 16 Uhr. www.niederrheinisches-freilichtmuseum.de