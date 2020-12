Kirchen in Kempen : Schöne Alternativen zu Weihnachtsgottesdiensten

Vom 24. bis zum 27. Dezember werden in St. Hubert und Tönisberg im Ort verteilt lebensgroße Holz-Krippenfiguren stehen, die auf einem Spaziergang besucht werden können. Foto: Evangelische Gemeinde

Kempen Die evangelischen und die katholischen Gemeinden in Kempen haben zu Weihnachten viele Ideen: zum Beispiel einen Videogottesdienst und eine Erlebnis-Krippe.

An Heiligabend und zu Weihnachten werden in den drei evangelischen Kirchen Kempens keine Präsenzgottesdienste stattfinden (siehe Info-Kasten). „Dass an Heiligabend kein Gottesdienst stattfinden wird, haben wir schon vor längerer Zeit entschieden“, sagt Pfarrerin Renate Wehner. Platzreservierung, Abstandsregeln, Lüften nach jedem Gottesdienst: „Es erschien uns unter den aktuellen Umständen alles zu schwierig.“ Stattdessen wurde ein festlicher Weihnachtsgottesdienst vorab in den evangelischen Kirchen in Kempen-Stadt, Tönisberg und St. Hubert gedreht.

Die Thomaskirche in Kempen wurde eigens zu diesem Zweck schon am zweiten Adventssonntag weihnachtlich geschmückt. Kern dieses Gottesdienstes, der an Heiligabend ab 16 Uhr abrufbar sein wird, ist ein weiteres filmisches Format, das anstelle des Evangeliums eingeblendet wird und gleichzeitig als Grußbotschaft der Gemeinde dient. Das Weihnachtsevangelium nach Lukas wird als „Kempener Weihnachtsgeschichte“ präsentiert.

Info Gottesdienste fallen bis 10. Januar aus Angesichts der vielen Corona-Infektionen und der vielen Todesfälle haben die Presbyterien der Gemeinden Kempen, St. Hubert und Tönisberg die Entscheidung getroffen, dass ab sofort keine Gottesdienste mehr stattfinden. So fallen die ab dem 18. Dezember vorgesehenen Andachten und Gottesdienste in den drei Kirchen bis mindestens zum 10. Januar aus. Auch die Krippe der Thomaskirche kann in der Weihnachtszeit nur von außen betrachtet werden.

Jeder der 20 Sätze des Evangeliums wird von einer anderen Person an verschiedenen Orten im Kempener Stadtgebiet verlesen werden. Für das aufwändige Projekt fanden an drei Wochenenden Dreharbeiten in allen Stadtteilen Kempens statt. Filmemacherin war Sarah Kühne, Tochter von Pfarrer Roland Kühne. Die Pädagogik-Studentin hatte bereits die Haiti-Reisen ihres Vaters filmisch begleitet und auch im Lockdown im Frühjahr Videogottesdienste und Botschaften der Thomasgemeinde aufgezeichnet.

Die Idee für diesen speziellen Weihnachtsgruß kam aus dem Internet. Dann überlegte ein Team aus Presbytern, Pfarrern und Mitarbeitern, wie jeder Satz möglichst passend besetzt werden könnte. „So spricht beispielsweise Bürgermeister Christoph Dellmans den Eingangssatz vor dem Rathaus“, erzählt Pfarrerin Wehner. Weiter verrät sie, dass auch eine hochschwangere Frau und eine Mutter mit Baby im Video vorkommen werden.

Zum Schwerpunkt der Botschaft wurde in diesem von der Pandemie geprägten Jahr ganz bewusst der Satz „Fürchtet Euch nicht“ gewählt. „Diesen Satz lassen wir mehrfach lesen, etwa durch einen Arzt des Kempener Krankenhauses und einen Feuerwehrmann“, sagt Renate Wehner. Ein Dreh vom Dach des Gymnasiums Thomaeum mit Blick auf die Altstadt soll die hoffnungsvolle Botschaft ganz bewusst an die Kempener Bürger richten.

Für die Kinder gibt es an Heiligabend einen eigenen Gottesdienst, der ab 15 Uhr abrufbar sein wird. Erzählt wird die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht eines Schafes: „Murks wunderbare Erlebnisse zur Heiligen Nacht“ – illustriert mit Bildern des Designers Henning Lindeke aus Wachtendonk. Das Kindergottesdienstteam Kempen nahm in den vergangenen Wochen einzeln die verschiedenen Stimmen der Weihnachtsgeschichte auf. Stefanie Hollinger unterlegte das Ganze mit Musik von der Orgel der Thomaskirche. Die anderen Aufnahmen wurden draußen auf dem Buttermarkt und bei den Jakobsschafen von Gut Heimendahl gedreht.

An Heiligabend steht der Gottesdienst für Kinder ab 15 Uhr, der Gottesdienst für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Uhr im Netz. Aufrufbar sind sie über die Homepage: www.thomaskirche-kempen.ekir.de. Alle filmischen Formate bleiben längere Zeit eingestellt, können also in Ruhe auch noch nach Heiligabend angeschaut werden.

Vom 24. Dezember, 10 Uhr, bis 27. Dezember, 18 Uhr, werden in St. Hubert und Tönisberg im Ort verteilt lebensgroße Holz-Krippenfiguren stehen, die auf einem Spaziergang besucht werden können. Bei jeder Figur kann per Handy mit Internetverbindung eine musikalische und eine Textbotschaft abgerufen werden. Auch in gedruckter Form liegen die Texte zum Mitnehmen aus.