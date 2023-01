Schnee und Glätte am Morgen Menschen bei Unfällen im Kreis Viersen verletzt

Auf der Brabanter Straße in Viersen-Dülken kam gegen 6.20 Uhr ein Pkw-Fahrer beim Abbiegen von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrer (23) aus Dülken wurde leicht verletzt. In Willich auf der Düsseldorfer Straße kam fünf Minuten später ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in einem Feld. Der Fahrer blieb unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Gegen 6.50 Uhr kam ein Linienbus auf der Overhetfelder Straße in Niederkrüchten von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Pöller und ein Verkehrsschild. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein Pkw auf dem Feldburgweg in Tönisvorst in eine Hecke und gegen ein geparktes Fahrzeug. Auf der Friedrichstraße in Tönisvorst rutschte eine 50-jährige Radfahrerin aus St. Tönis auf der schneeglatten Straße gegen 7.20 Uhr aus und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall auf der Straße Am Wasserturm in Schwalmtal: Dort fuhr eine Frau (35) aus Wegberg gegen 7 Uhr über die L3 in Richtung Schwalmtal, verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen, rutschte auf die linke Spur und stieß mit dem Wagen einer Schwalmtalerin (34) zusammen. Die beiden Frauen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.