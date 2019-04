Tradition am Schloss Neersen : Ein Osterfeuer für die ganze Familie

Das Osterfeuer der Sebastianer stieß auf große Resonanz. Es kamen auch viele Kinder zum Neersener Schloss. Foto: Norbert Prümen

Neersen Über 300 Menschen versammelten sich am Sonntagabend rund um das Neersener Schloss. Mit dem Feuer wird nach alter Tradition die warme Jahreszeit begrüßt.

„In meiner westfälischen Heimat ist das Osterfeuer Tradition“, sagt Robert Brintrup, Präsident der Neersener St. Sebastianer. Also führte er diesen Brauch auch in seiner Wahlheimat ein. Am Sonntag loderte dort das Osterfeuer zum 14. Mal. Traumhaft schönes Wetter und der Wunsch nach Kommunikation sorgten dafür, dass sich mehr als 300 Menschen um das Feuer herum versammelten. Begleitet wurde die Zeremonie vom aktuellen Königshaus, das zum ersten Mal in der Geschichte der Bruderschaft ausschließlich aus Frauen besteht.

Dass Simon Höpfner und Josef Schmidt am Würstchenstand ins Schwitzen kamen, lag nicht nur an den für Ostern ungewöhnlich hohen Temperaturen, sondern an der erfreulich guten Auftragslage: Schon nach einer guten halben Stunde war das hundertste Würstchen verkauft. Die Bruderschaft war Familien mit kleinen Kindern entgegengekommen, hatte den Beginn der Veranstaltung erstmals auf 18 statt auf 19 Uhr festgesetzt – eine richtige Entscheidung, wie die hohe Zahl an Kindern zeigte. Sie waren ganz konzentriert bei der Sache, als es galt, auf offenem Feuer Stockbrot zu backen. Wie immer imposant: Der meterhohe Berg aus Ästen, den Bauer Werths bereits am Ostersamstag herbeigeschafft hatte. Es handelte sich überwiegend um Äste, die sein Damwild zuvor abgenagt hatte.