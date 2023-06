Mobilität für alle Kempener Bürger Schiefner mahnt mehr Tempo beim Radverkehrskonzept an

Vor dem Rathaus-Talk, an dem auch SPD-Vertreter aus dem Kempener Stadtrat teilnehmen, blickten Martin und Schiefner in der Thomasstadt auf alle vier Mobilitätsvarianten: zu Fuß, mit dem Rad, mit Bahn und mit Auto. „Der Wille, Verkehrsblockaden in Kempen zu lösen, ist da. Aber behördlicherseits werden selbst uns als Stadt leider hier und dort Steine in den Weg gelegt“, sagte Dellmans. Der Bürgermeister verwies auf das Gütesiegel „fahrradfreundliches Kempen“ und die Modernisierung der Stellwerke am Bahnhof mit der Linie RE10/Niers-Express – was Udo Schiefner und Dorothee Martin nach einem Blick hinter die Kulissen des Fahrdienstleiterstellwerks Kempen bestätigten. Beim 2019 beschlossenen Radverkehrskonzept regte Schiefner „mehr Tempo“ in der Umsetzung an. Die Stadtverwaltung sprach dagegen mit Blick auf einen dicken Maßnahmenkatalog sowie personellen Engpässen von einem „dicken Brett“.