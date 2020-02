KG Blau & Weiß Kamperlings : Eine Geburtstagsparty voller Schwung

Weil das Programm so vollgepackt war, wurde es auch auf der Bühne teils etwas eng. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kempen Unter dem Titel „Schaurig-Schön“ feierte die KG Weiß & Blau Kamperlings 1960 ihre Motto- und Jubiläumssitzung.

Der Saal im Kolpinghaus in Kempen hat sich in ein kleines Gruselkabinett verwandelt. Die Bühne wird von einem gewaltigen Spinnennetz dominiert. Ein Burgturm ist zu sehen. Spinnweben in Übergröße haben sich überall angesiedelt, und diverse Schauergestalten sind nicht nur auf der Bühne, sondern an etlichen Stellen im Saal anzutreffen. Mit starren Augen mustern sie das Geschehen um sie herum. Dazu kommen viele bleiche und ausgemergelte Gesichter. Sie geistern genauso umher wie Besucher, deren Schädel von Messern durchbohrt sind. Hexenhüte mit kleinen Skeletten daran sind zu sehen. Vampire schwirren umher, und merkwürdige Vogelscheuchen, die ein klein wenig an Voodoo-Puppen erinnern, gehören ebenso zu dem kostümierten Reigen der Gäste. Die Besucher haben das Motto der jecken Party auf der ganzen Linie aufgegriffen: Unter dem Titel „Schaurig-Schön“ hat die Karnevalsgesellschaft (KG) Weiß & Blau Kamperlings 1960 zur ihrer Motto- und Jubiläumssitzung eingeladen.

Die KG feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Bei der Feier wird der Saal immer voller, wobei die Stimmung vom ersten Moment an voller guter Laune steckt. Die Besucher nehmen ihre Plätze ein, packen mitgebrachte Knabbereien und Süßigkeiten aus und machen es sich bequem. Unter den Klängen der Live-Band „Dorfmöpse“ wird bereits kräftig geschunkelt.

Das Prinzenpaar Peter II. und Brigitte I. (Wolters) zog mit seinem Gefolge unter lautem Beifall ein. Foto: Norbert Prümen (nop)

info Gründungsprotokoll 1960 unterzeichnet Geschichte 1959 entschlossen sich karnevalsbegeisterte Mitglieder aus der Siedlergemeinschaft Kamperlings, einen Karnevalsverein zu gründen. Am 1. Juni 1960 unterzeichneten sie in der Gaststätte Schmitz-Gilsing das Gründungsprotokoll. Die erste Sitzung fand 1961 im Saale Fiekers in Kempen-Klixdorf statt. Ab 1980 führte die KG die Karnevalssitzungen im Festzelt durch. Bis 1989 wurden Zelte mit bis zu 600 Sitzplätzen aufgebaut. Seit 1990 finden die Veranstaltungen im Kolpinghaus in Kempen statt.

Nicht schaurig-schön, sondern einfach nur schön kommen derweil Jessica, Ricarda und Ivonne daher. Die drei Frauen haben sich für ein Schornsteinfeger-Outfit samt schwarzem Zylinder entschieden. Eine jede trägt sogar eine Leiter auf dem Rücken, und an vierblättrigen Kleeblättern samt Marienkäfern mangelt es ebenfalls nicht – eine Glücksbotschaft für das Geburtstagskind, die KG Weiß & Blau Kamperlings.

Dann ist es so weit: Musikalisch begleitet vom Inrather Fanfarencorps und dem Überraschungsgast, dem Schmalbroicher Fanfarencorps, zieht die KG mit ihren Tanzgruppen ein, Die Herren vom Elferrat tragen über ihren schmucken Uniformen lange schwarze Mäntel mit Stehkragen und einem tiefroten Innenfutter – eben schaurig-schön. Weiße Rosen und Tulpen fliegen beim Einzug durch die Luft. Tanzmariechen winken von den Schultern der Funkengarde herab.

Auf der Bühne wird es eng. „Weil wir den Saal so schön vollgekriegt haben, dachten wir uns, wir machen die Bühne genauso voll“, sagt ein strahlender Günter Vida und lacht die Besucher im nunmehr voll besetzen Saal an. Eine herzliche Begrüßung folgt, wobei der Präsident es nicht vergisst, auf das Äffchen im Foyer hinzuweisen. „Wer ein wenig Kleingeld übrig hat, kann es gerne füttern. Wir sammeln für den Krefelder Zoo. Das Geld geht zu 100 Prozent dort hin“, informiert Vida, was einen spontanen Applaus bei den Gästen auslöst.