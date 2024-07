Ferien-Angebot der Schachfüchse Kempen Schachcamp lockt junge Spieler aus der Region nach Kempen

Die Kinder und Jugendlichen kommen nicht nur aus Kempen oder von den Schachfüchsen selbst. Viele sind im Schulschach aktiv oder Mitglieder in anderen Vereinen, sie fahren zum Teil lange Strecken für das Schachcamp. So auch der achtjährige Friedrich. Er kommt täglich aus Düsseldorf: „Bei uns gab es zwar ein Camp, aber es passte vom Zeitpunkt nicht“, sagt der junge Schachspieler. Zusammen mit seinem Freund wird er täglich nach Kempen zur Ferienfreizeit gefahren. Auch Charlotte muss früh aufstehen, um pünktlich um halb zehn in der Burse zu sein. „Mein Bruder und ich kommen mit dem Bus aus Anrath“, berichtet die Zehnjährige. In Geldern gab es kein Schachcamp. Deshalb hat sich die 15-jährige Hagyung online schlau gemacht, wo was in den Sommerferien in der näheren Umgebung angeboten wird. „Das war dann Kempen, und ich hab nur Gutes gehört“, so die begeisterte Schachspielerin.