Erfolg für Kinder der Regenbogenschule in Kempen Platz acht für Schüler bei Deutscher Schachmeisterschaft

Zunächst hatten die Fünf den ersten Platz bei der Schach-Landesmeistermeisterschaft in Hamm geholt und sich so für die Deutsche Meisterschaft in Thüringen qualifiziert. Alle Kinder bekamen eine Medaille in Form einer Schachfigur. Die Finanzierung für das Turnier übernahm der Kreis Viersen und die Sparkasse Krefeld.