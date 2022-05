Bauvorhaben in Schmalbroich : Schwierige Zeiten für den SC Tell Schmabroich

Kempen Der Schießsportverein will Anbauten an der der Schießanlage erneuern, doch die Kosten steigen kontinuierlich. In einer Sondersitzung soll geklärt werden, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.

Für den Anbau hat der Verein Zuschüsse vom Land erhalten. Die negative Entwicklung der Weltgeschichte habe den SC Tell unverschuldet, aber vor große wirtschaftliche Probleme gestellt. Die Kostensteigerungen seien teilweise täglich abzulesen. So würden wohl wieder die Mitglieder mit einer weiteren Investitionsumlage an der Fertigstellung der Maßnahme beteiligt werden. Slabbers kündigte in diesem Zusammenhang eine Sondersitzung an. Ob sich das Land NRW an den extrem gestiegenen Kosten in irgendeiner Form beteiligen könne, stehe in den Sternen. In dieser Sondersitzung soll das entstandene Defizit erörtert werden. Bis zur Sitzung bemühe sich der Vorstand, noch die ein oder andere Geldquelle zu ermitteln. Eindringlich richtete Uwe Schlabbers die Bitte sowohl an die Anwesenden als auch an die verhinderten Sportkameradinnen und Kameraden, sich mehr in die Arbeit rund um das Vereinsleben einzubringen. Man könne die Last nicht nur auf wenige Schultern laden.