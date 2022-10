5. November

Für Samstag, 5. November, lädt das Martinskomitee Voesch ein: Aufstellung ist am Bürgerhaus, um 16.30 Uhr zieht der Zug dann auf die Straße Voesch, über An der Furth, Am Hoerenbroich, Tümpweg bis zum Ende und zweimal links abbiegend in die Straße Voesch, rechts über den Fußweg, dessen Sperre für den Zug geöffnet und danach wieder geschlossen wird, über die L 362 hinweg über den Boxweg zur Kreuzung Sandweg, wo die Bettlerszene am Feuer gezeigt wird. Über Boxweg und Voesch geht es zurück zum Bürgerhaus, wo auch die Tüten verteilt werden. Ebenfalls am Samstag, 5. November, ist Zug in Klixdorf. Dazu lädt der St.-Martin-Verein ein. Um 17 Uhr geht es von der Klixdorfer Straße über den Aldenhovener Weg und zurück über den Radweg bis zur Butzenstraße, wo die Klixdorfer Straße überquert wird und der Zug weiter bis zur Butzenstraße zieht. Über Röskesweg und Biesterfeldsweg geht es zur Klixdorfer Schule.