Bauarbeiten in Grefrath : Auf der Kreisstraße 12 gilt ab sofort Tempolimit 70

Schneller als geplant wurde die K12 saniert. Nun folgen noch Arbeiten an den Leitplanken in Höhe der Abtie Mariendonk. Foto: Kreis Viersen

Grefrath Die Kreisstraße 12 zwischen Grefrath und der nördlichen Kreisgrenze ist nach der Sanierung wieder für den Verkehr freigegeben. Allerdings gilt in diesem Bereich jetzt Tempo 70.

Der Kreis Viersen hat die Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße 12 (Liekweg) in Grefrath vorzeitig abgeschlossen. Die Straße wurde am Donnerstag, 28. April, wieder für den Verkehr freigegeben. Mit der Sanierung der Straße gilt nun auch ein neues Geschwindigkeitslimit in diesem Abschnitt: Für den sanierten Bereich der K12 wird dieses dauerhaft von Tempo 100 auf Tempo 70 herabgesetzt.