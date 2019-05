Kempen : Sanierung der Schulen dauert viele Jahre

Der unter Denkmalschutz stehende Altbau des Kempener Gymnasiums Thomaeum ist rund 100 Jahre alt und nicht barrierefrei. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Mit der Modernisierung der weiterführenden Schulen steht für die Stadt Kempen eine große Zukunftsaufgabe an. In diesem Jahr soll die Politik die Grundsatzbeschlüsse fassen. Die Sanierung wird viele Millionen Euro kosten.

Rund 1500 Seiten bedrucktes Papier sind die Diskussionsgrundlage für die Sanierung der Gebäude für die weiterführenden Schulen in Kempen in den nächsten Jahren. Das Architekturbüro pbs aus Aachen hat mit Partnerbüros eine detaillierte Bestandsaufnahme für die insgesamt 14 Gebäude im Schulcampus Kempen erarbeitet, hat Vorschläge für eine mögliche Sanierung und Modernisierung der zum Teil 100 Jahre alten Gebäude gemacht. Kosten wurden ermittelt, die aus heutiger Sicht schnell 50 Millionen Euro ausmachen werden. Nicht berücksichtigt sind dabei Kosten für neue Außenanlagen und Inneneinrichtung. Nicht berücksichtigt sind zudem Kostensteigerungen, die sich bei einer Umsetzung eines Projektes dieser Größenordnung in den kommenden Jahren zwangsläufig ergeben werden.

Klar ist: Die Sanierung der Schulgebäude lässt sich nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Die Umsetzung wird Jahre dauern. Nicht nur, weil die Kosten nicht auf einmal zu stemmen sind, sondern vor allem, weil die Sanierung und Modernisierung der Gebäude so aufwendig ist, dass sie nicht im laufenden Betrieb oder nur während der Schulferien zu leisten ist. Die einzelnen Gebäude müssen dafür vorübergehend leergezogen werden.

Info Zeitplan und Baukosten noch nicht konkretisiert Es gibt noch keinen Zeitplan, wann welches Gebäude der weiterführenden Schulen modernisiert werden soll. Außer der vorläufigen Kostenschätzung der Gutachter gibt es noch keine genaue Kostenberechnung. Die richtet sich auch nach dem Raumkonzept, das es noch nicht gibt. Die Sanierung der Schulgebäude dürfte sich über einige Jahre hinziehen.

Vorrangiges Ziel ist es, für die im Schuljahr 2020/2021 startende Oberstufe der Kempener Gesamt­schule geeignete Räume zu finden. Die sollen auf einer Wiese neben dem Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) an der Berliner Allee geschaffen werden. Wie berichtet, plant die Stadt eine Interimslösung in Modulbauweise. Dort könnten ab Sommer 2020 die Oberstufenschüler der Gesamtschule unterrichtet werden. Ist an anderer Stelle Platz für die Oberstufe der Gesamtschule geschaffen, könnte die Interimslösung auch fürs LvD oder das benachbarte Gymnasium Thomaeum als Ausweichquartier für Klassen genutzt werden, wenn dort Gebäude modernisiert würden.

Die Erwartungshaltung an das Großprojekt ist hoch – sowohl in den Schulen selbst, aber auch in der Elternschaft. Die gute Nachricht der Architekten: Die bestehenden Gebäude sind intakt und nutzbar. Alle Gebäude können auch unter wirtschaftlichen Aspekten modernisiert werden. Gleichwohl muss die Kempener Politik entscheiden, wie umfangreich die Sanierung und Modernisierung für jedes einzelne der 14 Gebäude ausfallen soll. Beispiel Thomaeum: Der unter Denkmalschutz stehende, rund 100 Jahre alte Altbau wird nur mit hohem Aufwand barrierefrei zu gestalten sein. Hier stellt sich unter anderem die Frage, ob an das historische Gebäude Aufzüge angebaut werden sollen, die das äußere Erscheinungsbild beeinträchtigen könnten. Die Gutachter von pbs haben sich in dieser Sache festgelegt: Sie schlagen vor, das LvD als eines der beiden Kempener Gymnasien barrierefrei umzugestalten und das Thomaeum nicht. Allerdings müsste dies die Politik entscheiden. Grundsätzlich, so die Gutachter, könnten alle 14 Schulgebäude mit Aufzügen ausgestattet werden.

Eine andere Frage ist: Wie weit soll die Modernisierung gehen? Will man für Kempener Schulen Gebäude, die auch aus ökologischer Sicht modernsten Ansprüchen entsprechen? Dies ließe sich wahrscheinlich nur durch Neubauten erreichen. Die Kosten für alternative Neubauten sind bislang allerdings nicht ermittelt worden, was insbesondere die Grünen ärgert. Sie hätten sich eine Gegenüberstellung der Kosten gewünscht.

Bei den Christdemokraten sieht man sich durch das vorliegende Gutachten in der Einschätzung bestätigt, dass eine Sanierung Vorrang vor Abriss und Neubau haben soll. Die Kosten für die Sanierung dürften nämlich wohl deutlich unter denen für Neubauten liegen. Die CDU drängt darauf, das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der Martin-Schule als Erstes zu modernisieren. Es wird im Sommer frei, wenn der letzte Jahrgang die Hauptschule verlassen hat. Unklar ist indes, ob das Gebäude – selbst mit einem Aufzug – barrierefrei gestaltet werden kann. Dieses Gebäude soll in jedem Fall zügig umgebaut werden, damit dort die Oberstufe der Gesamtschule untergebracht werden kann.

Das Gebäude der Martin-Schule wird im Sommer frei, die Hauptschule läuft aus. Die Gesamtschule könnte nach Umbau hier einziehen. Foto: Stephan Finger

Weiterhin auf die lange Bank schieben werden Stadtverwaltung und Politik das Thema Schulsanierung nicht. Auch das ist klar. Immerhin sind fast drei Jahre seit der ersten Beauftragung der externen Gutachter ins Land gegangen, ohne dass etwas Zählbares bei dem Großprojekt herausgekommen wäre. Neue Brandschutzbestimmungen und teilweise veraltete technische Ausstattung zwingen die Stadt zum Handeln.