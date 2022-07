Nachhaltigkeit schon vor Jahrhunderten : Sandsteine erinnern an die lange Oedter Geschichte

Oedt Die Liedberger Sandsteine stammen wahrscheinlich aus der Eifel. Jetzt liegen sie an der St. Vituskirche in Oedt und geben Zeugnis für die Bauweise in der Vergangenheit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit Jahresanfang liegen auf der Nordwestseite der Oedter St. Vituskirche zwei alte Bausteine mit einer langen Geschichte. Es handelt sich hierbei um zwei Liedberger Sandsteine, die wahrscheinlich vor Jahren bei archäologischen Grabungen in der heutigen Oedter Kirche aufgefunden und dem Fundament entnommen wurden. Thomas Schröder aus Oedt hat sie jetzt dem Heimatverein Oedt zur Verfügung gestellt.

Zwei Steine der ersten Oedter Kirche liegen an der Kirchenecke. Foto: Heimatverein Oedt

Eine Tafel macht auf Oedts Geschichte aufmerksam. Die Steine stammen wahrscheinlich aus der alten Oedter Kirche. Die erste Erwähnung dieser Kirche oder Kapelle stammt aus dem Jahr 1170, als der Gladbacher Abt Robert eine Kirche zu Oedt als Lehen in eine Urkunde eintragen lässt. Diese erste Kirche wurde mehrmals erweitert und umgebaut, bis sie 1901 einer größeren Kirche, der heutigen, weichen musste. Auf diese frühe Erwähnung bezieht sich die Ortsgeschichte von Oedt, die damit älter ist als die Burg Uda und das Burgdorf Oedt selbst. Dank einer Spende der ehemaligen Straßengemeinschaft Burgbenden konnte der Heimatverein Oedt dieses Projekt realisieren.

Hugo Borger, der die Baugeschichte der Pfarrkirche St. Vitus Oedt untersucht hat und 1970 veröffentlichte, hält es für wahrscheinlich, dass für den gotischen Umbau Teile der romanischen Bausubstanz der Vorgängerkapelle wiederverwendet wurden. Er begründet es mit den mittelalterlichen Bauverfahren, bei dem man mit den vorhandenen Materialien überaus sparsam umging, gerade hier am steinarmen Niederrhein. Auch bei der heutigen Kirche, die von 1901 bis 1903 errichtet worden ist, wurde wieder altes Baumaterial, das beim Abbruch der alten Kirche anfiel, für das wesentlich größere Fundament der neuen Kirche wiederverwendet.

(akn)