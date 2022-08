Aktion in den Sommerferien : Sandkästen in Kempen werden gut genutzt

Kempen Noch bis Sonntag, 7. August, können Kinder im Sandkasten auf dem Kirchplatz an der Propsteikirche spielen. Der große Sandkasten im Hagelkreuz steht länger zur Verfügung.

Die beiden großen Sandkästen, die zum Start der Sommerferien an der Propsteikirche und im Hagelkreuz in Kempen aufgebaut wurden, sind in den vergangenen Ferienwochen sehr gut angenommen worden. Das berichten Willi Stenhorst, Vorsitzender des Bürgervereins Hagelkreuz, und Martin Kamp für den Lions Club „Thomas a Kempis“. „Ständig sieht man Eltern oder Großeltern mit Kindern dort spielen“, sagt Stenhorst. Täglich werde die Spielfläche überprüft, beim Spielen herausgefallener Sand wieder in den Kasten zurückgeschüppt. Was die Organisatoren besonders freut: dass es bislang keine Beschädigungen oder Verschmutzungen der Spielflächen gab. Die Flächen seien weder vermüllt noch als Katzenklo genutzt worden.