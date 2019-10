Aufführung : Ein Heimspiel mit Lachtränen

Kempen Mit einem Heimspiel ging es im Rahmen der Reihe „Samstags halb fünf im Haus Wiesengrund“ weiter. Der Sketch-Club der Theatergruppe der Senioren-Initiative Altenhilfe Kempen sorgte für brüllendes Gelächter.

Dann geht es in die Arztpraxis. Denn wer das Essen in diesem Restaurant zu sich genommen hat, der braucht einen Arzt. Bei dem bekommt auch der Datenschutz sein Fett weg. „Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir keine Namen mehr nennen. Aber die Dame mit den Hämorriden bitte in Behandlungsraum drei und sich frei machen“, heißt es, was für brüllendes Gelächter sorgt. Ob die Sketsche in der Apotheke, auf der Parkbank oder zum Abschluss der Auftritt des Luftpumpenorchesters, der Nachmittag vergeht wie im Flug. Zwei Stunden nach Beginn sind zahlreiche Lachtränchen geflossen. So manch einer hat sich schon den 16. November, 16.30 Uhr, in seinem Terminplan notiert. Dann geht es bei „Samstags um halb fünf im Haus Wiesengrund“ mit Schmitz Backes weiter. Zauberkunst, rheinischer Humor und Schlagfertigkeit treffen unter dem Titel „Witz und Wunder im Pullunder“ zusammen.