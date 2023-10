Dienstleistung in Kempen Neuer Salon rund um die Pflege für Vierbeiner

„Eigentlich wollte ich Tierärztin werden. Ich habe mich dann aber für eine Ausbildung in der Tierphysiotherapie entschieden, die ich in einer Mönchengladbacher Schule absolviert habe“, berichtet Schneewind. Dem folgte später eine Ausbildung zur Hundefriseurin, die sie in einem Hundesalon in Hüls machte. Nach einer Angestelltenzeit in einer Tierphysiotherapiepraxis in Krefeld fasste die Kempenerin den Entschluss, sich selbstständig zu machen. „Ich habe das Ladenlokalschild ,Zu vermieten‘ am Moorenring gesehen und mir gedacht, die Lage auf der Ecke wäre prima“, erinnert sich Schneewind.