Telefonsprechstunde der Polizei Kreis Viersen Was tun gegen Nacktbilder per Messenger?

Gerade junge Menschen werden im Internet, in sozialen Medien und in Klassenchats in hohem Maß mit Missbrauchsdarstellungen, digitaler Gewalt und der Manipulation von Kindern und Jugendlichen durch Erwachsene (Cybergrooming) konfrontiert. Zum Flirten oder zur Selbstdarstellung werden oftmals völlig unbedacht Nacktbilder in Messenger-Diensten versendet. „Es gibt jedoch klare Grenzen, die jeder kennen sollte, um sich nicht strafbar zu machen“, so die Kreispolizeibehörde Viersen. Am Dienstag, 6. Februar, findet der „Safer Internet Day“ statt. Das Schwerpunktthema „Let's talk about Porno! Pornografie im Netz" steht in diesem Jahr im Mittelpunkt.