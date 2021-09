Auftakt der Konzertsaison : Sänger rettet Liederabend in Kempen

Kempen Bariton Konstantin Krimmel sprang kurzfristig für Andrè Schuen ein. Starallüren sind dem erst 28 Jahre alten Künstler fremd. Einfühlsam stellte er Liebesglück, Leid, Eifersucht und Verzweiflung dar.

Nur kurz war die Enttäuschung des in stattlicher Zahl in der Paterskirche versammelten Auditoriums, als der künstlerische Leiter der Kempener Klosterkonzerte, Peter Landmann, die kurzfristige Absage des zu Recht mit Vorschusslorbeeren bedachten Baritons Andrè Schuen mitteilen musste. Daniel Heide, der als Klavierbegleiter avisierte Pianist, hatte mit dem erst am Anfang seiner Laufbahn stehenden Bariton Konstantin Krimmel bereits mehrfach den vorgesehenen Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ von Franz Schubert interpretiert – zuletzt bei der „Schubertiade“ in Barcelona, wo – wie in ganz Spanien – deutsches Liedgut viele Anhänger hat.