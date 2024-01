Führerschein-Pflichtumtausch Rund 13.500 Führerscheine noch nicht umgetauscht

Der Umtausch ist dabei vom Kreis so unkompliziert wie möglich gestaltet. Die Kosten betragen 30,40 Euro. Diese können auch Online per Kreditkarte oder Paypal bezahlt werden. Ein Formular kann vorausgefüllt und ausgedruckt und dann im Original an die Führerscheinstellen geschickt werden. Zu finden ist es unter http://www.kreis-viersen.de/pflichtumtausch. Für alle Jahrgänge ab dem Geburtsjahr 1971 gilt die kommende und letzte Umtauschfrist, der 19. Januar 2025. Allerdings empfiehlt sich auch hier ein frühzeitiger Umtausch, denn je näher es an die Frist heran geht, desto höher wird das Aufkommen bei den Behörden. Entsprechend länger ist dann die Bearbeitungszeit.