Gemeinde Grefrath: Rückkehr in die alte Heimat

Gemeinde Grefrath Der gebürtige Oedter Christian Rütten ist neuer stellvertretender Leiter der Sekundarschule. Aus Tönisvorst brachte er Schulhund Willy mit.

/ tönisvorst Christian Rütten hat in seinem Leben schon so manche Schule kennengelernt: Sein Abitur hat der gebürtige Oedter an der Liebfrauenschule gemacht, nach seinem Lehramtsstudium hat er an der Gesamtschule Tönisvorst unterrichtet und ist nun stellvertretender Leiter der Grefrather Sekundarschule. Seit dem 7. Mai hat er seinen Schreibtisch in der Niersgemeinde. Sieben Stunden wöchentlich unterrichtet der 42-Jährige noch in Tönisvorst - dort ist mit Ende des Schuljahres aber endgültig Schluss. Rütten ist verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt in Vorst. Er unterrichtet Mathe, Technik, Chemie und Naturwissenschaften.