Gemeinde Grefrath: RP verlost Karten für "Garten Leben" im Museum

Gemeinde Grefrath

Über Pfingsten findet im Grefrather Freilichtmuseum zum elften Mal die Messe "Garten Leben" statt. An drei Tagen zeigen mehr als 100 Aussteller ihre Produkte: Es gibt Blumiges und Buschiges in Hülle und Fülle. Ein Pflanzendoktor ist ebenso mit von der Partie wie ein Garten- und Landschaftsbauer. Die Rheinische Post und die Wuppertaler Agentur OMMS als Veranstalter verlosen für die "GartenLeben" fünf Mal zwei Eintrittskarten. Schreiben Sie einfach am heutigen Mittwoch, 16. Mai, bis 10 Uhr eine E-Mail an: heiner.deckers@rheinische-post.de. Die Gewinner werden im Lauf des Tages benachrichtigt. Die Eintrittskarten liegen für die Gewinner an der Kasse der Gartenmesse bereit.