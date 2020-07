Kostenpflichtiger Inhalt: RP-Sommergespräch in Kempen : SPD will Stadt familienfreundlicher machen

Bei den Kempener Stadtfesten gibt es immer viele Angebote für die ganze Familie. Kempen soll nach dem Willen der SPD zur familienfreundlichsten Stadt am Niederrhein werden. Von der Geburt bis ins hohe Alter sollen sich die Bürger in ihrer Stadt gut aufgehoben, betreut und wohl fühlen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Mehr Investitionen in sozialen Wohnungsbau, in die Schulen und Kitas, ein ganzheitliches Verkehrskonzept, verstärkte Anstrengungen zum Klimaschutz, Hilfen für Wirtschaft und Handel – mit einem breit angelegten Konzept ziehen die Kempener Sozialdemokraten in den Kommunalwahlkampf. Sie wollen gemeinsam mit den Bürgern Kempen zur familienfreundlichsten Stadt am Niederrhein machen.