Kostenpflichtiger Inhalt: RP-Sommergespräch : CDU will Kempen gemeinsam mit Bürgern gestalten

Das Kempener Rathaus vom Turm der Propsteikirche aus gesehen: Hier soll im Herbst mit Philipp Kraft wieder ein CDU-Mann als neuer Chef einziehen. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Kempener CDU will bei der Stadtratswahl am 13. September ihre Mehrheit verteidigen. Vor sechs Jahren holten die Christdemokraten alle 20 Wahlbezirke direkt. Seit mehr als 70 Jahren stellen sie den Bürgermeister. Das soll auch im Herbst so bleiben.