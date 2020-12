Abschied in den Ruhestand : RP-Lokalchef Andreas Reiners geht von Bord

Im Gespräch: Andreas Reiners bei einer mobilen Redaktion. Foto: Norbert Prümen

Kempen Andreas Reiners hat viele Jahre lang die Ausgaben in Kempen und Viersen geprägt. Nach Jahrzehnten im Dienst der Zeitung und nach fast acht Jahren als Redaktionsleiter in Kempen geht er in den Ruhestand.

Andreas Reiners nimmt Abschied von der Rheinischen Post. Nach Jahrzehnten im Dienst der Zeitung und nach fast acht Jahren als Redaktionsleiter in Kempen verlässt Reiners das Unternehmen in Richtung Ruhestand. Jens Voß, Leitender Regionalredakteur in Krefeld, und Horst Thoren, stellvertretender Chefredakteur in Düsseldorf, würdigten den verdienten Lokalchef als „Autor der alten Schule“.

Reiners habe zuletzt zur Kommunalwahl eindrucksvoll gezeigt, was guten Journalismus ausmacht. Thoren: „Die Zeitung muss informieren und analysieren. Sie soll Probleme aufzeigen und Lösungsansätze beschreiben. Andreas Reiners hat über lange Jahre mit Sachkunde und besonderem Einsatz seine journalistische Rolle als Bürgeranwalt wahrgenommen.“

Vor seiner Kempener Zeit war Reiners bereits 16 Jahre Leiter der Redaktion Viersen. Er ist in der Region zu einem Gesicht und einer Marke der Rheinischen Post geworden: mit exzellentem Ruf als Journalist, der in seiner Arbeit solide Recherche und Nähe zu den Menschen verbunden hat. In Bericht, Analyse und Kommentar war er profiliert, deutlich in der Sache und stets fair gegenüber den Akteuren, über die er geschrieben hat.

Reiners ist ein Gewächs der Rheinischen Post und der Zeitung tief verbunden. Er hat die RP schon als Jugendlicher intensiv gelesen, zunächst vor allem den Sportteil. Später hat er bei der RP volontiert und mit kur­zen Unterbrechungen seit 1987 für die Zeitung berichtet, zunächst als Redakteur in Meerbusch, seit 1996 in leitender Funktion in Viersen, seit Juli 2012 als Lokalchef in Kempen. Die Region kennt er wie seine Westentasche, seine journalistische Leidenschaft blieb frisch bis zum heutigen Tag. Recherchieren, berichten, dranbleiben, nachhaken: Für Reiners wurde Journalismus nie zur Routine.

Seine Nachfolge in Kempen tritt zum 1. Februar Birgitta Ronge an, die als verantwortliche Redakteurin das Team leiten wird.

(RP)