Leserbeobachtung : Klapperstörche in Vinkrath

Störche in Vinkrath-Vorst Leserfoto von Detlef Levartz Foto: Detlef Levartz

Vinkrath Vielerorts sind derzeit wieder Störche in ihren Nestern zu beobachten – wie hier in Grefrath-Vinkrath. Das Storchenpaar entdeckte unser Leser Detlef Levartz bei einer Fahrradtour, die ihn in die Honschaft Vorst in Vinkrath führte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort ist seit dem vergangenen Jahr ein Storchenpaar zu Hause, das im März nun wieder in Vinkrath ankam. Als Levartz die Kamera gerade einpacken wollte, bot ihm das Storchenpaar eine „Showeinlage“: „Es fing an mit dem Klappern der Schnäbel, dann wurden artistische Einlagen gezeigt. Ich konnte meinen Finger gar nicht vom Auslöser lassen“, schrieb er uns begeistert und sandte uns dieses tolle Bild.

(RP)