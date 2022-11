Weihnachtsmarkt in Grefrath Romantisches Flair rund um die Dorenburg

Was gibt es zu essen? Der gemütliche Bummel über das Museumsgelände bietet auch allerhand Möglichkeiten, besondere Leckereien zu kosten, die zum Weihnachtsmarktbesuch einfach dazugehören. Da gibt es Flammlachs sowie Merguez, eine gut gewürzte Bratwurst, Elsässer Flammkuchen, Crêpes, Reibekuchen, Haxen in verschiedenen Variationen, gebrannte Mandeln und einiges mehr. Aus dem Backhaus in der Hofanlage Rasseln auf dem Museumsgelände gibt es das traditionelle Dorenburg-Brot sowie weitere Backwaren. Auch der Tante-Emma-Laden in der Hofanlage ist geöffnet und einen Besuch wert: Wer ihn betritt, fühlt sich mit all den Fächern und Schüben an den Schränken direkt in die „gute alte Zeit“ zurückversetzt.