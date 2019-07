„Grefrath InTakt“ : Romantische Sommernacht: Im Kerzenschein auf dem Markt

Sogar der Nagellack von Silke Windhausen passt zur Tisch-Deko. Das bringt ihr und ihren Freunden den Preis für die schönste Tisch-Deko bei der Romantischen Sommernacht auf dem Grefrather Markt ein. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Auf dem Markt ist aufgetischt. Auf liebevoll dekorierten Tischen stehen Schüsseln mit diversen Salaten, Dips, Broten sowie Platten mit Frikadellen, Käseecken oder Würstchen und verschiedene Getränke.

An den Bierzeltgarnituren und auf mitgebrachten Stühlen sitzen die Besucher dicht an dicht. Überall wird, begleitet von Live-Musik, erzählt, gelacht und gegessen. Kinder spielen zwischen den Tischen Nachlaufen. Es herrscht eine Stimmung wie bei einem großen Familienfest. Und das ist es irgendwie auch. Die große Grefrather Familie trifft sich mitten im Zentrum ihres Heimatortes. Zum zweiten Mal hat „Grefrath InTakt“ zur Sommernacht am Markt eingeladen.

Wie auch im Vorjahr heißt es, man kommt zusammen, jeder bringt etwas zum Essen und Trinken mit, und der gemeinsame Abend unter freiem Himmel kann beginnen. Wobei die Dekorationen, die die einzelnen Besuchergruppen mitgebracht haben, ins Auge fallen. Dort ist es ein ausblasbarer Flamingo, in dem die Getränke stehen. Ein Stückchen weiter ist es ein mehrarmiger Kerzenleuchter. Türkis ist die Farbe, die bei Silke Windhausen, Jürgen ­Hänsch sowie Ramona und Axel Probst die Bierzeltgarnitur bestimmt. Man sitzt auf Decken der Farbe, die Servietten und Kerzen in den Gläsern sind abgestimmt und auch die mitgebrachte Topfpflanze, um die sich eine Lichterkette schlängelt, steht im passenden farblichen Übertopf. Selbst die Getränke der Frauen schillern im passenden Farbton. „Das ist blauer Hugo“, sagt Silke Windhausen und hält ihre Hand hoch, was ein Schmunzeln der anderen auslöst. Denn sogar der Nagellack der Grefratherin ist türkisfarben. Und die Farbe überzeugt. Die vier sind mehr als überrascht, als sie von „Grefrath InTakt“ einen großen Frühstückskorb erhalten. Der erste Platz für die schönste Deko.