Alle Schülerinnen und Schüler im Alter von 8 bis 19 Jahren konnten teilnehmen und ihre Fähigkeiten in der Konstruktion und Programmierung von Robotern unter Beweis stellen. Für die Verantwortlichen der Schule war die Veranstaltung trotz einiger Startschwierigkeiten eine besondere Sache. André Kaiser, der zusammen mit seinen Lehrerkollegen Yvonne Rosso und René Tohang das Event organisierte, berichtet: „Wir haben in der Vergangenheit an Wettbewerben teilgenommen, mussten allerdings immer weit fahren. Nachdem wir im letzten Jahr beim Deutschland-Finale vertreten waren, reifte der Gedanke, selbst eine WRO auszurichten und den Schülern in der Region eine Plattform zu bieten.“ Er ergänzt: „In den naturwissenschaftlichen Fächern besteht großer Fachkräftemangel. Wir sehen die WRO als Möglichkeit, den ein oder anderen für den Bereich zu begeistern und an den Lehrerberuf heranzuführen.“