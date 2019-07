Ritterspiele auf Gut Heimendahl in Kempen : Mein erster Schwertkampf als Ritter

Kempen Unser Mitarbeiter hat die Ritterspiele auf Gut Heimendahl besucht – und durfte mitkämpfen. Schnell stellte sich heraus, dass die Rüstung einiges Gewicht hat und eine gute Kondition gefordert ist.

Hin und wieder habe ich mir die Frage gestellt: Wie würde ich mich schlagen – wörtlich, wie im übertragenen Sinne –, wenn ich plötzlich ins Mittelalter geworfen würde. Könnte ich in einem Schwertkampf bestehen? Wie ist es, das Leben zu führen, wie, eine Rüstung zu tragen? Darum war ich sofort dabei, als jemand gesucht wurde, der beim Ritterlager am Gut Heimendahl in die Rolle eines Ritters schlüpft und einfach einmal Rüstung und Kampf ausprobiert. Am Lager angekommen, sehe ich zunächst Zelte. Viele Zelte. Es sieht aus wie eine Filmkulisse. Und rund um die Zelte wimmelt es vor Menschen. Manche tragen einen Wams aus grobem Leinen, andere tragen Ritterrüstungen. Meist allerdings nur Teile davon.