Ausbildung über die Grenze hinweg Wie niederländische und deutsche Erzieher ausgebildet werden

Die angehenden Erzieher und Erzieherinnen des ersten Ausbildungsjahres der praxisintegrierten Ausbildung des Rhein-Maas-Berufskollegs sind genau diesen Fragen im Rahmen eines deutsch-niederländischen Austauschs nachgegangen. Getroffen haben sie sich dafür mit einer Gruppe von niederländischen Auszubildenden gleicher Ausrichtung vom ROC Gilde Opleidingen Roermond. Der Tag startete für alle am Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen, welches in kleinen Gruppen gemeinsam besichtigt wurde. Im Anschluss an eine Präsentation über die Ausbildung am Berufskolleg tauschten sich die angehenden deutschen und niederländischen Erzieher über Unterschiede und Gemeinsamkeiten während der Ausbildung aus. Ergänzend machten sich die niederländischen Gäste auch ein genaueres Bild von einer deutschen Kindertagesstätte und besichtigten das Familienzentrum Kindertagesstätte St.-Peter-Allee.