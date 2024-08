Rhein-Maas-Berufskolleg hilft Menschen vor Ort Kempener Berufsschüler auf dem Weg nach Haiti

Nach einem schweren Erdbeben in Haiti im Januar 2010 entstand im Religionsunterricht einer Maurerklasse des Rhein-Maas-Berufskollegs Kempen die Idee, den Menschen in Haiti zu helfen. Seither fahren Auszubildende des Handwerks regelmäßig nach Haiti, um in Torbeck/Haiti-Sud mit Haitianern Gebäude zu errichten. So wurde bereits eine Vorschule mit drei Klassen für 75 Kinder errichtet und in Betrieb genommen. Derzeit entsteht eine Primarschule (ab September mit 40 Kindern) samt einer Station für medizinische Erstversorgung. Die Schule wird unter Einsatz des pädagogischen Konzepts von Maria Montessori betrieben.