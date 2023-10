Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen Berufsschüler auf dem Weg nach Europa

Zur beruflichen Bildung gehöre in Zeiten der Digitalisierung auch das Thema Ausbildungsmarketing, so die Schule in einer Pressemitteilung. Und genau darum ging es in einem zehntägigen Auslandsworkshop in der spanischen Hafenstadt Málaga. Jahr für Jahr lassen sich dort immer mehr internationale Unternehmen im „Silicon-Valley Südeuropas“ nieder – darunter zahlreiche Start-ups mit jungen Talenten. 16 Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr der Bildungsgänge „Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement“, „Industriekaufleute“ sowie „Kaufleute für Büromanagement“ der kaufmännischen Berufsschule des Rhein-Maas-Berufskollegs machten sich auf den Weg, um sich insbesondere Strategien für das Azubi-Recruiting auf Social Media zu erarbeiten.