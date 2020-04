Kempen, Willich und Lobberich : Auch Berufskolleg öffnet für Unterricht

Kempen Das Rhein-Maas-Berufskolleg mit Teilstandorten in Kempen, Willich und Lobberich erwartet ab Donnerstag rund 600 Schüler. Sie werden von rund 100 Pädagogen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen unterrichtet.

Mit 3000 Schülern in verschiedenen Bildungsgängen ist das Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen die größte Schule im Kreis Viersen. Auch in den Schulgebäuden an der Kleinbahnstraße und der Von-Saarwerden-Straße in Kempen sowie an den beiden Teilstandorten in Willich (Schiefbahner Straße) und Lobberich (Färberstraße) beginnt am Donnerstag, 23. April, wieder der Unterricht. Rund 600 Schüler sollen dann von mindestens 100 Lehrern in Kleingruppen betreut werden. Schließlich stehen für viele Schüler in nächster Zeit wichtige Prüfungen an.