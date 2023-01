Abschlüsse und Ausbildungen in vielen Bereichen Was das Berufskolleg in Kempen bietet

Das Rhein-Maas-Berufskolleg in Kempen ist am vergangenen Samstag sehr gut besucht worden. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit, sich über das Angebot des Kollegs zu informieren – und das erstmals seit 2019 wieder in Präsenz. Und so zog Antonio Liepold, Koordinator für die Öffentlichkeitsarbeit am Berufskolleg, denn auch eine positive Bilanz für den Tag der offenen Tür: „Unsere Erwartungen hinsichtlich der Besucher wurden übertroffen.“ Was ihn dabei besonders freute: die bereits eingegangenen Anmeldungen für das kommende Schuljahr. Etliche Besucher, die zum Kennenlerntag gekommen waren, entschieden sich vor Ort für ein Angebot aus dem umfangreichen Leistungsspektrum der Einrichtung, die neben dem Standort an der Kleinbahnstraße in Kempen drei weitere Teilstandorte hat: an der Von-Saarwerden-Straße in Kempen, wo sich der Altbau befindet, an der Schiefbahner Straße in Willich sowie an der Färberstraße in Nettetal-Lobberich.