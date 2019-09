Initiative „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ : Wie man im Ernstfall Leben retten kann

Kempen Kempener Notfallsanitäter zeigten, was bei Herzstillstand zu tun ist. Bürger konnten die Herzdruckmassage üben.

Immer wieder fallen neugierige Blicke von Passanten auf die beiden Puppenoberteile, die vor dem Krankenwagen der Rettungswache Kempen auf dem Boden liegen. „Möchten sie einmal die Herzdruckmassage üben?“, spricht Notfallsanitäterin Katharina Wichek zwei Frauen an, die interessiert stehen geblieben sind. Ingrid Hacker und Irmgard Eisentraut treten näher. „Das muss man doch dreimal machen und dann beatmen“, meint Eisentraut. Ein Kopfschütteln von Daniel Caelers, ebenfalls Notfallsanitäter. „Sie haben die Null vergessen. 30-mal Massage, dann zweimal beatmen“, informiert er. Hacker hat sich indes schon neben eine der Puppen gekniet. „Wenn jemand umfällt, ansprechen, an den Schultern schütteln und Atmung kontrollieren. Kommt keine Reaktion und ist auch keine Atmung mehr vorhanden oder liegt eine Schnappatmung vor, den Notruf 112 absetzen und sofort mit der Herzdruckmassage beginnen“, erklärt Wichek und demonstriert, wie die Massage ausgeübt wird. Hacker platziert den Ballen ihrer Hand entsprechend an der vorgegeben Stelle in der Mitte der Brust, zwischen den beiden Brustwarzen, legt den Ballen der anderen Hand darüber und beginnt mit dem Drücken.