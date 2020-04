Rettungsdienst : Kempen lehnt den Kreis-Plan ab

Kempen Der Kreisausschuss will am Donnerstag den neuen Bedarfsplan für den Rettungsdienst im Kreis Viersen beschließen. Die Stadt Kempen lehnt den Plan ab. Danach würde einer der drei in Kempen stationierten Rettungswagen nachts nach St. Tönis abgezogen.

Die Stadt Kempen stimmt dem neuen Bedarfsplan für den Rettungsdienst im Kreis Viersen nicht zu. Knackpunkt ist die Überlegung des Kreises, dass einer der drei an der Rettungswache Heinrich-Horten-Straße in Kempen stationierten Rettungswagen nachts für die Wache in St. Tönis abgezogen werden soll. In Kempen argumentiert man damit, dass zwei Rettungswagen für das große Versorgungsgebiet, das von Tönisberg bis Grefrath und Vinkrath reicht, im Falle des Falles nicht ausreichen würden. In der Gemeinde Grefrath gibt es keine eigene Rettungswache. Die Gemeinde wird seit Jahren von Kempen aus mitversorgt. Bis Mitte 2019 gehörte auch das Stadtgebiet von Tönisvorst zum Einzugsgebiet der Kempener Wache. Jetzt gibt es in St. Tönis eine vom Kreis betriebene eigene Wache. Die will der Kreis weiter stärken. Schon lange gibt es Kritik aus dem Kempener Rathaus und der Politik am neuen Plan für den Rettungsdienst im Kreis. Auch in Nachtzeiten werde der dritte Wagen für Kempen und Grefrath gebraucht, argumentiert die Stadt Kempen.