Ortsbauernschaft Kempen Zu Pfingsten geht es auf Höfetour

Eine andere Baustelle in Obst- und Gemüsebetrieben ist der Mindestlohn. Der eigentlich nötige Preis ist am Markt nicht zu erzielen, was zur Konsequenz hat, den Anbau arbeitsintensiver Produkte aufzugeben oder so weit einzuschränken, dass sie in die Eigenvermarktung gehen können. Auch die Schweinehalter befinden sich in einer schwierigen Situation. Sinkender Fleischverzehr sorgt seit mehr als zwei Jahren für übervolle Märkte und entsprechende Preise. Die aufgelaufenen Verluste haben viele Halter, insbesondere Ferkelerzeuger, dazu veranlasst, die Produktion einzustellen. Düngeverordnung, Reduzierungen im Pflanzenschutzmitteleinsatz, Versieglung von Flächen und eine einhergehende starke Mengenreduzierung – das heißt, die Landwirte ernten weniger pro Hektar – lassen bei den Landwirten die Frage aufkommen, wie eine Versorgungssicherheit durch den Anbau im eigenen Land gewährleistet werden kann.