Serie: Restauranttipp: Willis Wohnzimmer

Foto: Axel Küppers

Das Angebot des Restaurants „et kemp’sche huus“ bewegt sich im mittleren bis gehobenen Preissegment. In der leichten Küche kostet das Roastbeef „zartrosa“ mit selbst hergestellter Remoulade und Bratkartoffeln 15,50 Euro. Besonders: Neben der kulinarischen Vielfalt bietet das „kemp’sche huus“ regelmäßig Themenabende (Wein, Büffet, Niederrheinisch…), Konzerte, Lesungen und Ausstellungen. Das Gasthaus befindet sich an der Neustraße 31 in der Kempener Altstadt (in der Nähe des Buttermarktes). Parkplätze befinden sich direkt hinter dem Haus an der Wambrechiestraße. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 02152 8997333 oder im Internet unter www.etkempschehuus.de.