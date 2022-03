Osteria „Grappa Toni“ in St. Tönis

Hier kocht der Chef selbst! Antonio Vitale (64), von allen Toni genannt, führt die kleine Osteria seit 20 Jahren. Vitale wohnt seit 1974 in St. Tönis und stammt aus dem italienischen Ort Cava de‘ Tirreni an der Amalfi-Küste. 1959 kam er nach Deutschland und machte eine Ausbildung zum Fernmeldemonteur. Das Kochen und die italienische Küche seien aber sein Leben, sagt er: „In meiner Heimat habe ich einige Jahre eine Kochschule besucht. Lebenslang bin ich jedoch bei meiner Mama in die Lehre gegangen. Sie war eine richtige italienische ,Mutti‘, hatte insgesamt acht Kinder und verstand es, aus nur wenigen Zutaten stets wunderbares Essen für uns alle zu zaubern.“

Als Kind wollte Toni Schauspieler werden und sagt: „Mein Restaurant ist heute meine Bühne, meine Welt, die mir Freude macht.“ In seiner Osteria gibt es neben einer alteingesessenen Speisenkarte auch monatlich drei neue Gerichte, so der Gastronom: „Neue Ideen und Kreationen stehen dann zusätzlich auf einer Tafel. Sie variieren je nach Jahreszeit: Zum Beispiel gibt es grünen Spargel, wenn eben Saison dafür ist. Grundsätzlich zaubere ich für meine Gäste alles, egal ob es auf der Karte steht oder nicht. Voraussetzung ist natürlich, dass die Zutaten dafür da sind. Unser Motto: Wir bedienen die Fantasie des Magens!“ Pizza, Pasta, Antipasti, Salate, Fisch- und Fleischgerichte und auch Vegetarisches stehen zur Auswahl, auf Wunsch auch Veganes. Im gemütlich und familiär wirkenden Gastraum finden an neun Tischen gut 30 Personen Platz. Von Mai bis September können 16 Gäste auch an vier Tischen draußen sitzen. Bestellung und Abholung der Speisen ist zu den Öffnungszeiten jederzeit möglich. Je nach Corona-Lage, so Toni, werde es ab März/April vielleicht auch wieder einen Lieferdienst geben.

Osteria „Grappa Toni“, Kirchstraße 9–11, St. Tönis, geöffnet mittwochs bis sonntags ab 17 Uhr, Küche bis 21 Uhr, Geselligkeit bis Open End. Telefon 02151 643262, E-Mail grappatoni@gmx.de. Internet: www.grappa-toni.de. Facebook und Instagram. (aleu)