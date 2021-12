Adventskalender – Wir öffnen Türen : Restaurant „Ela“ an der Ellenstraße 6 in Kempen

Inhaber Seyhan Alkan und sein Team verwöhnen die Gäste im „Ela“ mit der Vielfalt der türkischen Küche. Foto: Norbert Prümen

Serie Kempen Mit unseren Adventskalender öffnen wir die Türen zu Gastronomie und Einzelhandel in Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich. Heute hinter Türchen Nummer 6: das Restaurant „Ela“ an der Ellenstraße 6 in Kempen. Restaurant „Ela“ an der Ellenstraße 6 in Kempen

Wer die türkische Küche kennt und liebt, der kennt auch das Restaurant „Ela“ an der Ellenstraße 6 in Kempen. Inhaber Seyhan Alkan und sein Team verwöhnen die Gäste dort mit der Vielfalt der türkischen Küche sowie weiteren mediterranen Spezialitäten. Die Speisekarte ist umfangreich, ergänzt wird sie durch wechselnde Tagesgerichte und ein Mittagsmenü.

Von Gemüsegerichten über Fleisch bis hin zu Vorspeisen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Vegetarier werden genauso fündig wie Veganer. „Wir gehen gerne auf unsere Gäste ein. Wenn jemand eine Allergie hat, können wir das entsprechend berücksichtigen. Außerdem können wir auf Wunsch auch Gerichte zubereiten, die nicht auf der Speisekarte stehen, wie zum Beispiel gefüllte Paprikaschoten oder Auberginen“, sagt Seyhan Alkan.

Zu den beliebtesten Gerichten zählt Lebergeschnetzeltes, das mit Zwiebeln und Paprika in der Pfanne gebraten wird. Ein winterliches Essen ist die Lammhaxe, die mit Ofenkartoffeln und Gemüse in der Backform serviert wird. Allerdings muss sie vorbestellt werden. Ob der Grillteller, der Hähnchenspieß, die gegrillte Dorade, die türkische Pizza oder aus dem Vorspeisenbereich die frittierten Zucchini und Auberginen, der gebackene Schafskäse oder die Kichererbsenpaste mit Sesamöl – die Türkei lässt grüßen. Stark nachgefragt sind die panierten und frittierten Tintenfischringe, die es auf Wunsch auch gegrillt gibt. Das frisch gebackene Brot darf bei den verschiedenen Gerichten nicht fehlen.