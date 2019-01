Kempen: „Café Wackelkontakt“ hilft mit kleineren Reparaturen

Kempen Ist der Rassierapparat oder das Radiogerät defekt, Carsten Serverens und seine Mitstreiter haben meist eine Lösung parat.

Seit Kurzem hat der Krefelder Carsten Severens in Kempen eine neue Heimat gefunden, und schon engagiert er sich: Gemeinsam mit dem Quartiersbüro Hagelkreuz hat er das „Café Wackelkontakt“ initiiert, das am Montag, 14. Januar, um 14 Uhr eröffnet wird. Mitgebrachte defekte Kleingeräte werden dann von ehrenamtlichen Experten und Helfern inspiziert und können möglicherweise repariert werden.

„Warum wegwerfen, wenn mit einer neuen Lötstelle, der Beseitigung eines Wackelkontaktes am Kabel oder einem Klick auf dem Smartphone das Problem gelöst werden kann“, erklärt der Radio- und Fernsehtechnik-Meister seine Motivation zum Helfen. Über die Freiwilligenagentur der Stadt Kempen hat Severens den Weg in den Kempener Stadtbezirk Hagelkreuz gefunden und wird nun jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr im Quartiersbüro am Concordienplatz 7 versuchen, den defekten Wecker, Verstärker, die kaputte Uhr oder das Handrührgerät, den Fön, Toaster oder Computer wieder in Gang zu setzen.