Leprahilfe Schiefbahn Remy Rousselot kommt wohl letztmalig nach Schiefbahn

Wenn ein Arzt in Frankreich – oder generell Westeuropa – sein Studium abgeschlossen hat, stehen ihm zu einem bequemen Leben in Wohlstand viele Türen weit offen. So war es auch bei Dr. Remy Rousselot nach seinem Abschluss. Doch der Idealist entschied sich, lieber unter alles andere als luxuriösen Bedingungen Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu helfen.