Fahrradflohmarkt in Kempen Rekordverdächtiger Besuch beim Flohmarkt auf dem Markt

Auch Nadine Sluka (45) mit Tochter Johanna (13) sind auf der Suche. Es soll ein Zweitfahrrad für die Jugendliche werden, welches sie mit in den Urlaub nehmen kann. „Wir haben ein Mobilheim in Renesse, in den Niederlanden. Da wollen wir ihr ein Rad besorgen, das wir dort lassen können, für Radtouren vor Ort“, sagt Mutter Nadine. Der erste Eindruck sei vielversprechend, finden beide. Bei ihnen darf es auch ruhig ein gebrauchtes Rad sein. „Drüben steht es eben auch draußen und wird vielleicht mal nass. Und die Gebrauchten sind ja auch total in Ordnung“. Dem stimmt auch Verkäufer Ulrich Knie (65) zu. Er selbst sei ein eingefleischter Fahrradfahrer. Er schmunzelt. „Die Garage steht mit Rädern voll, statt mit einem Auto“. Zusammen mit seiner Frau bot er zu Beginn fünf Räder zum Verkauf an. „Davon sind zwei schon weg. Wir würden uns freuen, wenn wir die anderen auch noch verkauft bekommen“.