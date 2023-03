Kempen sammelt Müll Rekordbeteiligung beim Frühjahrsputz

„Insgesamt wurden 2,3 Tonnen Müll, gesammelt. Das sind 140 Kilogramm weniger als beim letzten Mal“, untermauert Marcel Horstmann, Betriebsleiter von Schönmackers Umweltdienste, die Aktion mit konkreten Zahlen. Für die freiwilligen Helfer sei es immer wieder unverständlich, was und in welchen Menge einfach in der Natur entsorgt wird. „Wir leben in Kempen doch im gelobten Land der Müllentsorgung. Beispielsweise beim Sperrmüll ruft man einfach an, und die Sachen werden ohne Zusatzkosten an der Haustür abgeholt. Einfacher und bequemer geht es doch nicht“, bemerkt Frank Schubert.