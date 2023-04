Reisemobiltage auch in Kempen Den Niederrhein mobil erkunden

Zahlreiche Städte und Gemeinden, Campingplatz- und Reisemobilstellplatzbetreiber beteiligen sich an den Reisemobiltagen. Sie bieten an diesem Wochenende besondere Angebote, fachliche Informationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an. Auch in der Stadt Kempen ist der Veransatltungskalender gut gefüllt. Auf der Seite der NT wird beispielsweise eine kostenlose Führung durch die Kempener Stadt und eine rund 50 Kilometer lange Fahrradtour erwähnt, doch die Internetseite der Stadt Kempen (www.kempen.de) zeigt weitere Angebote auf. In Kempen findet man den Reisemobilstellplatz gleich neben dem Schwimmbad Aquasol an der Berliner Allee. Hier haben 29 Reisemobile Platz.