Reisen ins Nachbarland : Holland-Urlauber brauchen PCR-Test

Kreis Viersen Seit dem 1. Juni gelten für die Niederlande neue Einreiseregeln: Deutsche, die in den Niederlanden zum Beispiel Urlaub machen wollen, benötigen einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist.

Personen, die sich weniger als zwölf Stunden in den Niederlanden aufhalten, sofern sie nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln einreisen, sind von der Testpflicht befreit. Auch Niederländer, die weniger als zwölf Stunden in Deutschland sind – etwa zum Tanken oder Einkaufen – brauchen keinen negativen PCR-Test bei der Rückkehr nach Deutschland. Das teilt die Euregio Rhein-Maas-Nord mit, rät aber weiterhin davon ab, in Deutschland oder den Niederlanden einzukaufen oder zu tanken, da dies keine notwendige Reisen seien.