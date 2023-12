Einsatz für die Menschenrechte Reisegruppe aus Kempen auf dem Weg nach Taiwan

Eine Gruppe aus Kempen hat sich auf die Reise nach Taiwan gemacht. Am Sonntag startete die 20-köpfige Gruppe unter der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde, ihr gehören Gemeindeglieder, Lehrer und Schüler des Rhein-Maas-Berufskollegs Kempen und den Berufskollegs Viersen an. Mit ihrer bildungspolitischen Reise wollen die Teilnehmer an den chinesischen Schriftsteller und Menschenrechtler Liu Xiaobo erinnern, der am am 13. Juli 2017 starb.