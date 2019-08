Serie – Die neue Kultursaison in Kempen (4) : Die Reise beginnt in Schweden

Kempen Die Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ in der Kempener Paterskirche bietet sechs Konzerte von September bis Mai.

Die Weltreise dieser Konzertreihe in der Paterskirche im Kulturforum Franziskanerkloster (Burgstraße 19) fängt in Schweden an. Am Donnerstag, 12 September, ist um 20 Uhr die Gruppe „Symbio“ zu Gast. Johannes Geworkian Hellman (Drehleier) und Lars Emil Öjeberget (Akkordeon und Kickboc) laden zu einer Reise ins schwedische Folk-Universum ein. Beide studierten am Swedish Royal College of Music in Stockholm und an der Sibelius Academy in Helsinki. Seit 2011 spielen sie als Duo zusammen. Sie treten stets mit Eigenkompositionen auf, die klassische schwedische Volksmusik mit minimalistischer Kunstmusik verbinden.