Tag der offenen Tür in Kempen So lernt man den Reha-Sport intensiv kennen

Der Verein „Bleib Sportlich Gesund Kempen“, kurz BSG genannt, lädt für Samstag, 23. September, in den Räume von Niederrhein Reha Gesundheitssport (NRG) an der Kleinbahnstraße 20 in Kempen zu einem Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr erfahren die Besucher alles über die Möglichkeiten, die der Reha-Sport bietet. Beim BSG gibt es so die verschiedenen Abteilungen, die den entsprechenden Erkrankungen zuzuordnen sind. Breite und Funktionsweise der verschiedensten Angebote werden thematisiert. Die Besucher können darüber auch in verschiedenen Kurse hineinschnuppern und auf Wunsch mitmachen. Dazu werden Referate zum Thema Ernährung und Bewegung sowie über die Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht gehalten.