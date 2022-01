Grefrath und Kempen machen mit : Nächster Schritt zur Leader-Region vollzogen

In St. Tönis rollt bereits ein Bürgerbus — allerdings wurde er nicht durch eine Leader-Förderung ins Leben gerufen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Grefrath/Kempen Förderungen könnten ab 2023 möglich sein, wenn die Bewerbung als gemeinsame Leader-Region gelingt. Beim Regional-Forum sammelten Bürger jetzt auch Ideen für kreisübergreifende Projekte. Noch bis zum 23. Januar können sich Interessierte beteiligen.

Um die Bewerbung für das Leader-Förderprogramm erfolgreich zu gestalten, waren Bürger jetzt zu einem digitalen Forum eingeladen. Ziel dieser Zusammenkunft war, Ideen oder gar Visionen für die Region zu entwickeln. Leader will Menschen und Kommunen verbinden über Kreisgrenzen hinweg.

Was bedeutet Leader? Leader steht für „Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale“. Übersetzt heißt das „Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung des ländlichen Raumes“. Im Mittelprogramm steht also die Stärkung des ländlichen Raumes. Schwerpunktthemen können dabei beispielsweise Wirtschaft, soziales Leben, Natur, Kultur oder auch Erholung sein.

Wer hatte die Idee? Wachtendonks Bürgermeister Paul Hoene suchte das Gespräch mit Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers. Inhalt des Gesprächs war neben anderem eine durchaus ausbaufähige Mobilität zweier benachbarter Kommunen: Viele Schülerinnen und Schüler aus Wachtendonk besuchen die Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen. Eine mögliche Förderung durch das Leader-Programm wurde diskutiert. Ein Beispiel: Die Verkehrssituation für Radfahrer und Radfahrerinnen könnte so verbessert werden.

Welchen Aktionen sind kurzfristig geplant? Bis zum 23. Januar sind Bürger weiterhin eingeladen, an einer Online-Umfrage teilzunehmen (umfragen.cima.de/index.php/643348?lang=de). Mit der Umfrage will das den Prozess betreuende Büro Cima aus Köln herausfinden, wie Bürgerinnen und Bürger die regionsbezogenen Rahmenbedingungen einschätzen und welche Ideen sie für die nachhaltige Weiterentwicklung der Region als Wirtschafts-, Lebens- und Erholungsraum haben. Mehrstufige Beteiligungsverfahren (Online-Umfrage, Regional-Forum und Experten-Interviews) der Bürgerschaft sind Voraussetzung für eine gute Bewerbung, so Grefraths Wirtschaftsförderin Laura Bürkert. Bis zum 4. März muss die Bewerbung abgegeben werden. Nachjustierungen durch die Kommunen sind noch möglich. Erste Projekte könnten ab 2023 gefördert werden.